Roma, si ribalta il trattore e finisce in un fosso: uomo di 68 anni muore in un incidente

Tragedia a Velletri. Un uomo di 68 anni è morto mentre stava guidando il trattore. Probabilmente per un errore di manovra, il mezzo è finito in un fosso e si è ribaltato. La segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata alle ore 12.10. E la Sala Operativa del Comando del corpo nazionale di Roma ha inviato tre mezzi in via di Acquavivola, a Velletri, per soccorere la persona coinvolta nell'incidente. Ma il conducente era morto sul posto. Viste le difficoltà dell'operazione, è intervenuto anche il 118 con l'elisoccorso, oltre ai carabnieri della locale stazione e gli ispettori del lavoro della Asl Rm6.

Ultimo aggiornamento: 14:45

