Roma, Velletri, cade dal terzo piano: morta una donna di 52 anni

Una donna, 52enne, originaria di un paesino della Campania è morta questa mattina a Velletri cadendo dal terzo piano di una palazzina del centro storico, in via Santa Maria del Sangue. Il corpo è stato trovato sulla strada sottostante ormai privo di vita. Inutili i tentativi del 118 di rianimarla. L'area è stata transennata e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Velletri che indagano sulla vicenda. Al momento ogni ipotesi è al vaglio per capire cosa siarealmente accaduto. Il corpo trasportato a Tor Vergata per l'autopsia. Ultimo aggiornamento: 15:26