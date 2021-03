Vaccino Lazio, tutti i numeri: già somministrate 466.000 dosi, più donne rispetto agli uomini

Nel Lazio prosegue la campagna vaccinale contro il Covid-19 anche se il problema resta il numero delle dosi in consegna. Oggi, 3 marzo, poco dopo le 14 il "contatore" regionale segnava già 11.002 nuove vaccinazioni per la giornata. In serata la quota dovrebbe salire e attestarsi, come nei giorni passati, a circa 15 mila vaccinazioni giornaliere. I centri regionali però potrebbero lavorare il doppio delle somministrazioni - almeno 30 mila - come più volte sottolineato dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Il problema dunque restano le dosi in consegna partendo dal presupposto che il Lazio, diversamente da altre Regioni come la Lombardia, continua a mettere da parte ogni settimana tra il 20 e il 30% delle consegne al fine di non inficiare il quantitativo delle dosi disponibili per la campagna dei richiami.

APPROFONDIMENTI VACCINI Vaccino Lazio, l'assessore D'Amato: «Ridotti mortalità anziani e... ROMA Vaccini Covid Lazio ROMA Varianti, l'Iss: sono il 60% dei casi, brasiliana in Lazio e... CONTAGI Roma, allerta varianti negli ospedali: ricoveri e terapie intensive... IL CASO Vaccino, i furbetti della prenotazione: doppio appuntamento per...

Vaccino anti Covid, Mise: aziende italiane pronte a produrre principio attivo in 6 mesi



Pfizer, Moderna, AstraZeneca: questi i vaccini finora usati e le consegne settimanali, seppur a intermittenza viaggiano intorno alle 150 mila dosi complessive. Alle 14 di oggi la Regione registra 466.196 vaccinazioni eseguite, 135.733 le persone a cui è stata somministrata la seconda dose e che pertanto hanno concluso il ciclo vaccinale. A essere vaccinate di più sono finora le donne (274.811) mentre gli uomini si fermano a 191.385.

Roma, vaccino in farmacia: da aprile dosi ai 50enni. Cosa c'è da sapere



Gli over 80 immunizzati ad oggi sono 111.729 i residenti con 90 e più anni sono invece 21.914. Tra le categorie più coperte finora seguendo anche le priorità professionali (sanitari, docenti e forze dell'ordine) c'è quella tra i 50 e i 59 anni. Le vaccinazioni eseguite in tutto si attestano a 89.266, segue poi la fascia 40-49 anni (77.037) e quella 30-39 anni (54.601).

Vaccino Lazio, l'assessore D'Amato: «Ridotti mortalità anziani e contagi»

Per quanto riguarda invece gli hub, il maggior numero di vaccini è stato inoculato in quelli che ricadono nell'Asl Roma 1 che segna il primato con 52.165 vaccinazioni eseguite, seguono poi i centri dell'Asl Roma 3 (50.309) e quelli dell'Asl Roma 2 (49.782). Infine, per quanto riguarda l'attività svolta negli ospedali il maggior numero di vaccinazioni è stato effettuato ad oggi dal policlinico Agostino Gemelli (17.263), dall'azienda ospedaliera San Camillo (16.154) e dal policlinico Umberto I (15.195). Nelle altre provincie del Lazio è l'Asl di Frosinone ad aver totalizzato il più alto numero di vaccinazioni (32.344) seguono poi Latina (30.757), Viterbo (24.523) e Rieti (12.189).



© RIPRODUZIONE RISERVATA