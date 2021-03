27 Marzo 2021

(Lettura 7 minuti)







Vaccini Lazio, Nicola Zingaretti in un post su Twitter fa il punto sulla situazione: «Aperte a mezzanotte le prenotazioni del vaccino anti Covid per chi ha 68 e 69 anni. In poche ore fissati 40 mila appuntamenti: avanti senza sosta. Il Lazio si vaccina», ha scritto il Presidente della Regione. Il leit motiv che ha accompagnato ieri sera l'avvio del turno in fascia notturna al Centro vaccinale dell'aeroporto di Fiumicino, aperto l'11 febbraio scorso grazie alla collaborazione tra Regione Lazio, Adr e Croce Rossa rimane lo stesso: «Vaccinarsi di notte? Lo preferiamo».

«Sono partite bene nel Lazio le prenotazioni degli over 70 anni, dal 10 marzo giorno di apertura delle prenotazioni nella fascia 70-79 anni sono infatti già circa 400 mila le prenotazioni effettuate - aggiunge l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato - Nella giornata di ieri nuovo record sono state effettuate oltre 26 mila somministrazioni di vaccino e dalla prossima settimana si andrà a circa 30 mila al giorno. Per quanto riguarda gli Over 80 con la doppia dose sono il 40% dei prenotati»

Un nuovo modello

Si tratta del primo hub in Italia a sperimentare questa nuova modalità per dare un'accelerazione alla campagna di immunizzazione ed «essere un modello di fabbrica di vite da seguire in tutta Italia, come ha sottolineato Zingaretti. A Fiumicino, che ieri sera ha superato le 38.600 vaccinazioni complessive, ci si potrà vaccinare sette giorni su sette, anche dalle 20 alle 24. Tra i primi 200 che hanno ricevuto ieri sera la dose di vaccini c'erano operatori socio sanitari e culturali, insegnanti, vigili del fuoco, agenti della polizia di Roma Capitale, forze dell'ordine. «Per chi lavora come me poter fare il vaccino di sera è una grande opportunità. Iniziare a vaccinare a Fiumicino anche in fascia notturna penso sia un esempio da seguire e che spero possa dare un'accelerazione alla campagna vaccinale, per poter uscire presto da questo incubo», ha detto un'operatrice culturale vaccinata ieri sera.

Vaccini Lazio, prenotazioni per coppie d'età (ora tocca a chi ha 68 e 69 anni). Tutti i centri dove si fanno e quale farmaco iniettano

E ancora: «Di giorno lavoro e quindi ho avuto la possibilità questa sera di poter ricevere il vaccino tranquillamente e comodamente - ha detto un'operatrice socio sanitaria Oss, che lavora con persone anziani e fragili - La sera sono libera e non mi è pesato dovermi muovere e pensare di fare attesa di notte: l'apertura di Fiumicino anche con questa modalità è un fatto positivo, e penso debba essere seguita presto anche da altri centri vaccinali». «Vaccini di sera? Non mi ha creato disagi, anzi, avendo i turni di giorno, mi ha aiutato quest'opportunità e l'ho colta subito con la prenotazione. È una situazione più pratica», ha riferito un altro operatore.

Aperte a mezzanotte le prenotazioni del vaccino anti Covid per chi ha 68 e 69 anni. In poche ore fissati 37mila appuntamenti, avanti #senzasosta #LazioSiVaccina — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) March 27, 2021

Vaccini no stop

In campo anche tanti operatori della Croce Rossa che si avvicendano al Centro vaccinale: «Abbiamo esteso il servizio dalle 20 alle 24 - ha sottolineato Valerio Mogini, coordinatore dei Servizi Sanitari della Croce Rossa - rispetto al nostro usuale orario di lavoro finora adottato. Prevediamo in questa fase un incremento, ogni turno serale, di 200 persone da vaccinare». Nicola Zingaretti ha salutato i vaccini no stop fino a mezzanotte come un «grande nuovo traguardo, che apre una nuova stagione«, sottolineando che »quando ci saranno vaccini a sufficienza estenderemo il modello ad altri hub del nostro territorio, come siamo pronti anche a triplicare le somministrazioni appena i vaccini saranno disponibili. E presto apriremo nuovi hub vaccinali come Tor Vergata e un altro a Cinecittà».

Il Governatore non ha mancato di sferzare l'Ema affinchè »si sbrighi con questa fase di valutazione sui nuovi vaccini: lavorassero sette giorni su sette, h24, per accelerare più possibile le verifiche che sono dovute e che non possono però durare con tempi biblici. Ciò perché, come dimostrano i dati del Lazio, vaccinare salva le vite. E giusta è stata anche la scelta di concentrarsi innanzitutto dando la priorità vaccinale assoluta agli anziani. L'incidenza giornaliera dei decessi che nel Lazio era circa al 10% è arrivata quasi al 6%, quindi quasi dimezzata».

L'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, ha rimarcato come il Lazio viaggi ora a 26mila vaccinazioni al giorno, vicina a raggiungere le 30mila settimana prossima, ed »aprendo anche di notte possiamo arrivare anche a 50mila che è l'obiettivo chiesto da Draghi. Noi siamo pronti ma chiaramente servono le dosi, che oggi non ci consentono di estendere questa modalità su tutti gli hub». «Siamo la prima Regione italiana a prenotare i vaccini per la classe d'età dei 69-68», ha aggiunto.

Centri vaccinali Covid Roma e Lazio

Centri vaccinali Asl Roma 1

Auditorium: Moderna

Santa Maria della Pietà: Pfizer

Casa della Salute Prati-Trionfale: Pfizer

Termini (gestito da Croce Rossa italiana): Astrazeneca

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, in via Cassia 600: vaccino Pfizer

Presidio Columbus di Roma, Via Giuseppe Moscati, 31: vaccino Pfizer

Ospedale San Carlo Nancy, via Aurelia 275: vaccino Pfizer

Ospedale Sant’Andrea: vaccino Pfizer (piano terra dentro l'ospedale) e Astrazeneca (nelle strutture in prossimità dell'ingresso su via di grottarossa 1035)

Ospedale Cristo Re – Via delle Calasanziane 25: vaccino Pfizer

IRCCS – IDI – Via Monti di Creta 116: vaccino Pfizer

Ospedale San Giovanni Calibita – Via di Ponte Quattro Capi 39 (Isola Tiberina): vaccino Pfizer

Casa di Cura Villa Tiberia - Via Emilio Praga 37: vaccino Pfizer

Casa di Cura Villa Aurora – Via Mattia Battistini 44: vaccino Pfizer

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli – Via Cassia 600: vaccino Pfizer

Policlinico Umberto I: vaccino Pfizer e Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Roma 2



Ospedale Sandro Pertini: Pfizer

Ospedale Sant'Eugenio: Pfizer

Ospedale CTO/Andrea Alesini: Pfizer

sede della Polizia di Stato di via Magnasco, 60 zona Tor Sapienza: Pfizer

Casa della salute Santa Caterina della Rosa in via Niccolò Forteguerri, 4: Astrazeneca

Presidio di via Cambellotti (angolo via Balbiani): Astrazeneca

Presidio in via La Spezia 30 - angolo via Monza: Astrazeneca

Presidio in via del Casal de Merode 8: Astrazeneca

Centro vaccinale Eur presso La Nuvola (Viale Europa 189): Astrazeneca

Campus Biomedico: Moderna

Tor Vergata: Pfizer

Policlinico Casilino (solo estremamente fragili): Pfizer

Centri vaccinali Asl Roma 3

Via Cilone: Pfizer

Via Rep. Marinare: Pfizer

Via Majorana: Pfizer

Lungasosta Fiumicino (gestito da Croce Rossa italiana): AstraZeneca

Ospedale Lazzaro Spallanzani, ​via Portuense 292: Moderna

Punto vaccinale Majorana: Pfizer

Casal Bernocchi-Punto vaccinale Cilone: Pfizer

Punto vaccinale Ostia, viale delle Repubbliche Marinare, Lido di Ostia: Pfizer

Punto vaccinale Fiumicino - lunga sosta, via Antonio Zara, Fiumicino: Astrazeneca

dal 1 aprile Presidio sanitario Cardano: Pfizer

Punto vaccinale Fiumicino - lunga sosta, via Antonio Zara, Fiumicino: Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Roma 4

Ospedale Civitavecchia: Pfizer

Ospedale Bracciano: Pfizer

Fiano Romano centro anziani: Pfizer

Campagnano poliambulatorio: Pfizer

Caserma Cosenz Bracciano: AstraZeneca

Rignano Flaminio: AstraZeneca

Croce Rossa Santa Severa: AstraZeneca

Centri vaccinali Asl Roma 5

Tivoli - Palazzo Cianti: Pfizer

Subiaco - ospedale: Pfizer

Casa della salute Palombara Sabina: Pfizer

Mentana - via Reatina snc: Pfizer

Palestrina - Palaverde: Pfizer

Colleferro Scalo - Auditorium Fabbrica della Musica: Pfizer

Valmontone Hospital: AstraZeneca

IHG Guidonia: AstraZeneca

Terme Acquae Albule: AstraZeneca

Centri vaccinali Asl Roma 6

Hub (ospedale dei castelli): Pfizer

Ospedale di Frascati: Pfizer

Ospedale Anzio - Nettuno: Pfizer

Ospedale Velletri: Pfizer

Ospedale Marino: AstraZeneca

Anzio Villa Albani: AstraZeneca

Pomezia distretto via Castelli Romani: AstraZeneca

Centri vaccinali Asl Latina

Aprilia, Via Giustiniano presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer

Latina, presso Ospedale Santa Maria Goretti: vaccino Pfizer

Latina, Via Vittorio Veneto presso Centro Sociale: vaccino Astrazeneca

Priverno, Via Madonna delle Grazie presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer

Terracina, presso Ospedale Fiorini: vaccino Astrazeneca

Fondi, presso Ospedale San Giovanni di Dio: vaccino Pfizer

Formia, presso Ospedale Dono Svizzero: vaccino Pfizer

Formia, Via Spaventola presso Amministrazione Provinciale: vaccino Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Frosinone

Frosinone. P.O. Fabrizio Spaziani, via Armando Fabi s.n.c.: vaccino Pfizer

Alatri. P.O. San Benedetto, località Chiappitto: vaccino Pfizer

Sora. P.O. SS. Trinità, località San Marciano: vaccino Pfizer

Anagni. Presidio Sanitario Anagni, via Onorato Capo, 2: : vaccino Astrazeneca

Ceccano. Casa della Salute Ceccano, Borgo Santa Lucia: vaccino Astrazeneca

Cassino. P.O. Santa Scolastica. Via San Pasquale, snc: vaccino Pfizer

Atina. Casa della Salute Atina, via Colle Melfa, 75: vaccino Astrazeneca

Pontecorvo. Casa della Salute Pontecorvo, via Pasquale del Prete: vaccino Astrazeneca

Pontecorvo. Casa della Salute Pontecorvo, via S.G. Battista, 1: vaccino Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Rieti

Centro ex Bosi a Rieti: vaccino Pfizer (tutti i giorni dalle 8 alle 20)

Distretto Rieti 1, in via delle Ortensie: vaccino AstraZeneca (tutti i giorni, con orario 11 in poi)

Casa della Salute di Magliano Sabina (RI): vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)

Distretto Salario Mirtense a Poggio Mirteto: vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)



Centri vaccinali Asl Viterbo

Ospedale di Belcolle (Viterbo): vaccino Pfizer

Ospedale di Tarquinia: vaccino Pfizer

Ospedale di Acquapendente: vaccino Pfizer

Ospedale di Civita Castellana: vaccino Pfizer

Struttura Sant'Anna di Ronciglione: vaccino Pfizer

Casa della salute di Soriano nel Cimino: vaccino Pfizer

Casa della salute di Bagnoregio: vaccino Pfizer

Poliambulatorio di Bolsena: vaccino Pfizer

Parrocchia di Santa Maria della Grotticella a Viterbo, presso la Sala Mice: vaccino Astrazeneca

Centro commerciale Marcantoni a Civita Castellana: vaccino Astrazeneca

Centro anziani di Tarquinia: vaccino Astrazeneca