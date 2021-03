Usa, vaccino: la Casa Bianca valuta stop temporaneo ai brevetti

Liberare i brevetti dei vaccini sviluppati dalle case farmaceutiche. La Casa Bianca sta valutando se revocare lo scudo di protezione dei vaccini anti-Covid prodotti in Usa, realizzato a difesa del diritto di proprietà intellettuale. Lo riportano alcuni media Usa.

La mossa permetterebbe ad altri Paesi di replicare i vaccini esistenti, venendo così incontro alle crescenti preoccupazioni sul fatto che solo un pugno di Paesi ricchi abbia il diritto di disporre di un ammontare sproporzionato di dosi rispetto alla disponibilità globale.

La speaker della Camera Nancy Pelosi avrebbe quindi scritto alla Casa Bianca sostenendo che la proprietà intellettuale venga messa a disposizione di tutti. La lettera di Pelosi non è pubblica; è arrivata dopo che diversi colleghi democratici hanno sollevato la questione dei brevetti.

Al momento si sta valutando se sospendere temporaneamente la proprietà intellettuale a Big Pharma. Come riporta la Cnbc questo stop a tempo si applicherebbe a tutte le tecnologie mediche per trattare o prevenire il Covid-19. Il Sudafrica e l'India hanno fatto già una richiesta formale all'Organizzazione Mondiale del Commercio per rinunciare alle protezioni fino alla fine della pandemia. La Casa Bianca non ha ancora preso una decisione.

