Vaccino, Ippolito (Spallanzani): «Nessuno è efficace al 100%, ma non possiamo perdere questa occasione»

Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, interviene sullo spinoso tema delle vaccinazioni: «Quando le agenzie regolatorie avranno dato il via al vaccino anti-Covid, vorrà dire che avranno accertato che i livelli di sicurezza e di efficacia hanno raggiunto un valore assolutamente affidabile». Premesso questo Ippolito chiarisce il suo pensiero: «Come nessun farmaco è efficace e sicuro al 100%, così non lo è un vaccino. Ma non possiamo perderci questa occasione - dichiara all'Adnkronos Salute - ersonalmente appena arriverà il vaccino e sarà possibile vaccinarsi lo farò. Perché solo il fatto di evitare la malattia in forma grave è un grande vantaggio«.

Ippolito, il tema del Natale

«Sul Natale la prudenza non è mai sufficiente. Serve attenzione massima per evitare di allargare in modo imprudente i contatti e l'impegno a rispettare, più che mai, le misure di protezione per non vanificare gli sforzi fatti». Dice Ippolito che ribadisce la necessità di mantenere alta la guardia in questa fase. «Natale si può fare anche con il cuore. E si può fare con il pensiero rivolto a quelli che non avranno come portare qualcosa a tavola e quelli che vivranno questo periodo in ospedale. Pensiamoci prima di allargarci», conclude.

<div class="flourish-embed flourish-bar-chart-race" data-src="visualisation/2178601" data-url="https://flo.uri.sh/visualisation/2178601/embed" aria-label=""><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

