Per aumentare sempre di più la platea ma anche per cercare di convincere gli indecisi, nella campagna vaccinale del Lazio entra un nuovo “protagonista”: lo stadio Olimpico. L’occasione è il prossimo incontro di campionato tra Roma-Udinese e per allora l’area intorno all’impianto si trasformerà in un centro vaccinale mobile. Il fischio di inizio del match è fissato alle 20.45 di domani ma da oggi al Foro Italico grazie ad una partnership tra la società sportiva As Roma e la Regione Lazio chi vorrà - dai 12 anni in su - potrà recarsi allo stadio munito solo del codice fiscale e ricevere una dose di vaccino Moderna senza obbligo di prenotazione.

Campagna vaccinale, la terza dose anche ai pazienti che fanno uso di farmaci immunosoppressori

L’ORGANIZZAZIONE

L’Asl Roma 1 garantirà due punti di somministrazione: uno oggi nella piazza del Foro Italico, con orario dalle 14 alle 18, e l’altro, domani, in viale delle Olimpiadi sempre dalle 14 fino all’inizio della partita. Bene ricordare comunque che l’accesso allo stadio, a prescindere dall’iniziativa, verrà autorizzato solo con il Green-pass. I tifosi che comunque si sottoporranno alla vaccinazione - iniziando dunque il percorso di immunizzazione contro il Covid - riceveranno un “promo-code” che darà loro diritto ad uno sconto utilizzabile per l’acquisto di un biglietto delle partite “casalinghe” della Roma. L’Unità di crisi regionale attende tra le 200 e le 300 persone al giorno ma non ci sono limiti: chiunque andrà riceverà una dose. Decade invece per il momento la vaccinazione durante il derby Lazio-Roma atteso per domenica alle 18.

LA REPLICA

La Regione ha sottoposto alla società biancoceleste la stessa proposta accolta dalla Roma e non è escluso che il modello di oggi e domani possa essere replicato ma per altri incontri dopo quello del 26 settembre. «Sin dall’inizio della pandemia l’AS Roma si è impegnata concretamente per aiutare i suoi tifosi e la Città a contrastare i pericoli del Covid - commenta l’amministratore delegato dell’AS Roma, Guido Fienga - Abbiamo distribuito mascherine sul territorio, camici e sistemi di protezione agli operatori sanitari, ventilatori polmonari agli ospedali. Ora affianchiamo la Regione Lazio e le istituzioni nella campagna vaccinale, incoraggiando i nostri tifosi a proteggersi con il vaccino». Dalla Pisana il Governatore Nicola Zingaretti aggiunge: «In questo modo andiamo incontro a chi ha ancora dei dubbi o a chi per diverse ragioni non ha ancora fatto il vaccino. Il messaggio che vogliamo dare è quello che ci consegna la realtà dei fatti: non avere paura del vaccino perché è il mezzo che abbiamo per sconfiggere il virus e tornare a goderci la libertà».

I DATI

Nel Lazio i dati sulle vaccinazioni sono chiari: superati gli 8 milioni di somministrazioni complessive che hanno fatto raggiungere alla Regione la soglia dell’86% di residenti adulti vaccinati in doppia dose. Se si considera la popolazione over 12 la quota è dell’81%. E ora l’obiettivo - con 301 nuovi casi registrati ieri in tutto il territorio - è quello di «arrivare al traguardo del 90% - aggiunge l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato - nel più breve tempo possibile. Voglio ringraziare l’AS Roma e il capitano Lorenzo Pellegrini (che in un video a supporto dell’iniziativa ha detto «100 per cento vaccinati, 100 per cento allo stadio» ndr) per l’aiuto e l’invito alla vaccinazione. Sono certo che grazie ad iniziative come quella messa in atto con la società giallorossa potremo raggiungere i giovani tifosi e coloro che ancora avessero dei dubbi o domande».