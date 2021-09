Campagna vaccinale, la terza dose anche ai pazienti che fanno uso di farmaci immunosoppressori

Martedì 21 Settembre 2021, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 15:15

RIETI - Dopo l’avvio delle terze dosi per i trapiantati e i dializzati, la Asl di Rieti comunica il reclutamento dei pazienti che fanno uso di farmaci immunosopressori e che afferiscono ai Centri specialistici aziendali di Oncologia, Reumatologia, Gastroenterologia, Radioterapia e Malattie infettive, per la somministrazione della dose aggiuntiva di vaccino anti-Covid19.

La Asl di Rieti informa inoltre che in questa fase tutti i pazienti che si trovano in una condizione immunodeficitaria possono accedere alla vaccinazione in dose addizionale anche se sono pazienti seguiti da altri Centri specialistici.

In tal senso, al fine di agevolare l'accesso alla vaccinazione, la Regione Lazio ha istituito una sezione dedicata per la prenotazione, che sarà disponibile dalle 24 di oggi. Questo permetterà a tutti i pazienti di prenotarsi attraverso il portale della Regione Lazio.