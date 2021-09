Benedetti (Corte Conti Lazio): “Grazie a Regione per forte risposta contro Covid”

(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2021 “Grazie alla Regione per la risposta puntuale e forte che ha dato all’emergenza epidemiologica. Lo faccio a titolo di cittadino e a livello istituzionale. Una risposta forte e da apprezzare in tutti i termini” così il Presidente della Sezione regionale di controllo per il Lazio Roberto Benedetti durante la cerimonia del Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2020. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev