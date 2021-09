«Le conseguenze di questa pandemia saranno durature e profonde. Mai come in questa fase la solidità delle amministrazioni territoriali sarà centrale», così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante la cerimonia del Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2020.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it