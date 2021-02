Lazio, dal 1° marzo via alla vaccinazione dei 65enni dai medici di base

Dal primo marzo partirà la vaccinanzione dei 65enni nel Lazio. E le dosi potranno essere somministrate dai medici di medicina generale (mmg). Il vaccino sarà Astrazeneca, che richiede due richiami, e i primi a partire saranno i nati nel 1956. La novità è che si potrà prenotare chi ha dai 65 anni in giù. L'annuncio è stato dato dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, si attende ora solo l'atto ufficiale del ministero.

10mila prenotazioni per docenti e corpo scolastico

Ottime notizie per quanto riguarda le prenotazioni del vaccino anti-Covid. Partite dalla mezzanotte di mercoledì 17 febbraio, si sono raggiunte 10mila prenotazioni per quello riservato ai docenti e al corpo scolastico di scuole e università. A darne notizia l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato.

Medici positivi dopo il vaccino

Per 12 operatori sanitari, il vaccino anti-Covid non li ha resi immuni. Si apprende dai report delle Asl romane, secondo cui, una dozzina tra medici e infermieri sono risultati positivi al virus nonostante avessero ricevuto le dosi di vaccino. Le ricerche per capire qual è la possibilità di essere di nuovo contagiati dopo aver contratto il virus sono ancora in corso e non si hanno risultati certi.

