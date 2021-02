Vaccini, nel Lazio da stanotte già 10mila prenotazioni per docenti e corpo scolastico

Numeri che fanno ben sperare. «Sono partite bene da mezzanotte le prenotazioni» di vaccino anti-Covid «riservate ai docenti e al corpo scolastico di scuole e università». È stata «raggiunta già la quota delle 10mila prenotazioni». Lo riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

APPROFONDIMENTI COVID Lazio, vaccino over 80: la prenotazione sul sito è ancora... LA POLEMICA Vaccini, a Genova 15 infermieri rifiutano la dose poi risultano... IL PIANO Vaccini, l'Europa in pressing su Pfizer: «Fate produrre le... IL CASO Vaccini, stop della Ue a Sputnik: «I russi devono consentirci... ROMA Vaccino nel Lazio per gli over 80: «Ai malati più gravi... ROMA Covid Roma, positivi dopo il vaccino: è allerta per i medici.... IL CASO Covid Umbria, il medico morto e l'inchiesta per omicidio: le... COVID Covid, moglie e marito infermieri infettati prima del vaccino:... ROMA Vaccini a Roma, stazione Termini sarà nuovo hub. Al via le...

«Presto il servizio sarà esteso anche agli over 55 anni - annuncia - dopo la decisione di Aifa sul vaccino AstraZeneca e la formalizzazione del ministero della Salute» attesa per domani. «Le prenotazioni - ricorda l'assessore - sono per i docenti delle scuole e delle università, e non per gli studenti over 18 che potranno farlo dal loro medico di famiglia quando arriverà il proprio turno. Verranno effettuate verifiche a tappeto», assicura D'Amato.

Vaccini, a Genova 15 infermieri rifiutano la dose poi risultano positivi al Covid: il caso all'Inail

Vaccini, l'Europa in pressing su Pfizer: «Fate produrre le dosi in Italia»

Vaccini, stop della Ue a Sputnik: «I russi devono consentirci ispezioni nelle loro fabbriche»

Vaccino nel Lazio per gli over 80: «Ai malati più gravi il siero anche a casa»

Ultimo aggiornamento: 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA