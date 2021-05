15 Maggio 2021

di Francesco Pacifico

(Lettura 3 minuti)







Al via oggi la macchina degli open day, la due giorni di vaccini in 21 hub del Lazio per somministrare 20mila prime dosi con AstraZeneca ad altrettanti over40. E la Regione, visto il successo della prima edizione con il sold out delle prenotazioni registrato giovedì scorso in meno di tre ore, sta lavorando per organizzarne altri due nei prossimi weekend di maggio (quelli del 22 e del 29). L’obiettivo - come comunicato ieri in una riunione con i sindacati - è aprire anche ai 30enni e di fare 100mila inoculazioni. Intanto, da lunedì, via libera alle prenotazioni nella fascia 51-48 anni.

LA RICHIESTA A FIGLIUOLO

Tornado agli open day, il responsabile della Sanità regionale, Alessio D’Amato, ieri ha fatto sapere: «Abbiamo registrato un sold out in poche ore per il primo open day del 15 e 16 maggio con il vaccino AstraZeneca e con ticket virtuale. È un’iniziativa da ripetere al più presto con più dosi». Come ha raccontato al Messaggero, anche per questo l’assessore alla Sanità del Lazio ha ribadito al commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, la richiesta di poter ottenere le dosi di AstraZeneca che le altre regioni faticano a somministrare. «Anche 100mila - ha spiegato - senza però creare danni agli altri territori». In attesa di queste fiale, il Lazio - che a maggio deve garantire 160mila richiami con questo prodotto - sta lavorando per capire se ci sono disponibili altre quantità del vaccino anglosvedese da utilizzare per altri open day. Che, come detto, via Cristoforo Colombo vorrebbe aprire anche ai trentenni.

La Regione Lazio sta lavorando per far partire le vaccinazioni dei 40enni negli hub da giugno. Da lunedì partiranno le prenotazioni anche per i 48 e 49enni, assieme a 50 e 51 enni. In quest’ottica - attraverso gli open day e le somministrazioni dai medici di base che hanno una maggiore elasticità nell’utilizzo delle loro dosi - si vuole accelerare sull’immunizzazione dei più giovani. Oggi potranno presentarsi ai 21 hub interessati di Roma e Lazio tutti quelli che, nati dopo il 1981, si sono prenotati l’altro ieri, ottenendo un ticket attraverso la piattaforma Ufirst. Gli basterà portare con sé tessera sanitaria e documento di riconoscimento e attenersi alla fascia oraria fissata. Inutile raggiungere i centri senza essere prenotati: non è prevista la cosiddetta panchina, cioè la possibilità di sostituire chi non si è presentato. Anche perché, spiegano dalla Regione, una volta aperto, il flacone di AstraZeneca scade dopo 72 ore, quindi non si rischia di dover buttare dosi.

La prima struttura oggi a Roma ad aprire i battenti sarà l’Hub Acea, in attività dalle 8 alle 20. Al riguardo l’assessore D’Amato fa notare che quella romana è «la prima multiutility italiana ad aver reso operativa una propria sede con una capacità di oltre 1.000 dosi quotidiane». In quest’ottica sono state allestite presso l’autoparco aziendale 26 postazioni per anamnesi, 15 linee vaccinali e oltre 60 postazioni per la fase di osservazione. Tornando all’open day, alle 9 di questa mattina, e fino alle 19, si parte alla città militare della Cecchignola. Inizieranno nel pomeriggio, andando avanti fino alla mezzanotte, le somministrazioni negli altri hub, che la mattina rispetteranno l’attività ordinaria: dalle 16 il Santo Spirito, dalle 18 Termini, dalle 19 il George Eastman e il Sant’Andrea, dalle 20 il centro congressi dell’Eur, Tor Vergata, il Campus e il Polo Natatorio a Ostia (fino alle 23). Intanto l’ultimo bollettino Covid della Regione registra una lievissima crescita dei contagiati, con - a fronte di 32mila tamponi - 706 nuovi casi nel Lazio (+52 rispetto a ieri), dei quali 387 a Roma (+77). Numeri comunque che stanno riportando il nostro territorio sotto la soglia di guardia, anche perché calano i decessi (10), mentre sono stabili ricoverati (1599) e terapie intensive (231).