Roma, conti correnti intestati a 15 persone diverse: 54enne arrestato per truffa a istituti di credito

Era riuscito ad aprire a nome di persone ignare, 15 conti correnti, attraverso la presentazione di documenti di identità falsi. Un 54enne originario napoletano è stato arrestato dai finanzieri del Comando provinciale di Roma, presso il capoluogo campano. L'uomo versava, presso gli sportelli di varie agenzie, assegni bancari rubati emessi da banche e società di assicurazione a fronte del risarcimento di sinistri. Non appena i titoli divenivano esigibili, il 54enne provvedeva, tramite la carta bancomat ottenuta al momento dell'apertura del conto corrente, a prelevare le intere somme versate, svuotando completamente i conti.

Il 54enne è ritenuto responsabile di numerose truffe ai danni di diverse agenzie di istituti di credito della Capitale. Già noto alle forze di polizia per aver commesso in passato analoghe attività delinquenziali, Gli elementi raccolti dal secondo nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza di Roma, coordinato dal I gruppo, hanno permesso alla Procura di Roma di ottenere dal Gip l'emissione nei confronti del truffatore della misura cautelare degli arresti domiciliari. Sono in corso approfondimenti finalizzati a quantificare l'importo della truffa. L'attività si inquadra nell'azione delle Fiamme gialle volta a tutelare il regolare funzionamento del mercato dei capitali, a beneficio dei risparmiatori.

