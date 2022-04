Giovedì 21 Aprile 2022, 08:03

Potrebbe essere stata rapinata ed essersi sentita male per lo choc. Oppure potrebbe aver assunto della droga, tagliata male, ed essere entrata in overdose. Certo è che il suo corpo giaceva da ore nel centro di piazza Mancini, al quartiere Flaminio, e sul ritrovamento avvenuto la scorsa notte indagano ora i carabinieri della compagnia Trionfale.

Martedì, poco dopo l'una e trenta, il 118 riceve una telefonata: «C'è una donna riversa in terra - dice la voce di un passante - che sembra morta». E infatti lo è. Quando i sanitari arrivano sul posto trovano il corpo di una trans con i giubbotto semiaperto e degli stivaletti da donna in parte slacciati. Non possono far altro se non costatare il decesso avvenuto probabilmente intorno alla mezzanotte. Vengono allertate le forze dell'ordine e sul posto arrivano i militari di Trionfale e quelli del Nucleo investigativo di Via in Selci per i rilievi del caso. Il cadavere appartiene ad una transessuale, di origini colombiane, classe 1971, senza precedenti alle spalle ma irregolare sul territorio italiano perché più volte segnalata.

La vittima

Da una prima ispezione dei sanitari e del medico legale non sono state ravvisate ferite compatibili con un'aggressione: tuttavia nei prossimi giorni sarà svolta al Policlinico Agostino Gemelli l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento non si può escludere la rapina finita in tragedia con una morte naturale. Accanto al corpo della vittima i militari dell'Arma hanno trovato un paio di zainetti pieni di effetti personali: c'era il cellulare, spento, e i documenti ma non il portafogli né del denaro. Nessuno pare abbia visto o sentito nulla, nonostante la centralità di piazza Mancini e il fatto che, seppur in un giorno feriale, la zona è movimentata fino a tarda sera. I carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza di alcuni impianti dell'area e sono ora in fase di analisi.