Morta Natasha Simonini, icona Lgbt e star dei compleanni di Bambola Star: aveva 35 anni

È morta Natasha Simonini, personaggio molto amato dall'universo Lgbt, celebre per i viralissimi video dei compleanni di Bambola Star. Avrebbe compiuto 35 anni fra poche settimane. A darne l'annuncio sui social è stata l'amica Katuxa Close, la "conduttrice" dei video che hanno reso tanto popolare Natasha: «La notizia più brutta. Grazie per la tua amicizia». L'inattesa notizia ha sconvolto il mondo dei social, dove i video dei compleanni della trans Bambola Star hanno raccolto milioni di visualizzazioni. Secondo quanto si apprende, Natasha Simonini è morta per complicazioni legate al Covid.