Traffico, Roma è la città italiana più congestionata ed è 18a nel mondo: seguono Palermo e Torino

Roma è la città italiana più congestionata dal traffico e la 18a nel mondo. Nonostante la pandemia da coronavirus e il lockdown dello scorso marzo, con una conseguente diminuzione del 60% di ore perse nel traffico cittadino. Lo rivela uno studio pubblicato da Inrix, la società specializzata nell'analisi dei flussi di oltre 100 città e metropoli del mondo, secondo cui è Bogotà (Colombia) la città con più traffico, con ben 133 ore perse nel traffico per ogni automobilista.

Il calo

Quanto a Roma, dai dati emerge che è più congestionata rispetto a megalopoli come Mexico City, San Paolo, Los Angeles e Istanbul. Se nel 2019 la Capitale era la città più congestionata in Europa e seconda nel mondo, nel 2020 è scesa all'undicesimo posto in Europa e diciottesima nel mondo con una velocità media di attraversamento della città pari a 24 km/h. La causa di questo minore congestionamento è dovuto alle pesanti restrizioni imposte dalle misure anti Covid e dall'inefficienza del trasporto pubblico.

La classifica in Italia

In particolare, ecco le prime 10 città più congestionate in Italia: al primo posto si piazza Roma, 18esima nel mondo, con 66 ore perse nel traffico ad automobilista ogni anno. Seguono Palermo (23esima nel mondo), con 64 ore perse; Torino (45esima nel mondo con 47 ore perse); Genova (72esima nel mondo 45 ore perse nel traffico), e Napoli (72esima nel mondo con 37 ore perse). La top ten del traffico vede poi al sesto posto Busto Arsizio (42 ore perse), Firenze (87esima nel mondo, 35 ore perse), Milano (92esima nel mondo, 30 ore perse), Trapani (102esima nel mondo, 38 ore perse) e Varese (104esima nel mondo, 37 ore perse).

