Roma, blocco del traffico: domenica 14 marzo stop alle auto, tutti gli orari e le deroghe

Domenica 14 marzo si blocca il traffico a Roma. Non si potrà circolare nella fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. La decisione è stata presa dalla giunta capitolina con la memoria numero 60 del 30 ottobre. Quella di marzo è la quarta domenica ecologica, dopo quelle del 15 novembre 2020, 24 gennaio 2021 e 14 febbraio 2021.

Qual è la fascia verde

Quali sono le zone di Roma che rientrano in fascia verde si può vedere sul sito del Comune: link. In particolare, la Capitale è stata divisa in 4 zone: A,B,C,D.

Quali veicoli possono circolare

Nonostante il blocco, può circolare senza problemi le auto benzina Euro 6, le auto elettriche, ibride, a metano, Gpl o bifuel, le auto dei car sharing e dei car pooling, quelle adibite a servizi polizia e sicurezza, manutenzione e di pubblica utilità in generale, i ciclomotori a quattro tempi Euro 2 e successivi, i motocicli a quattro tempi Euro 3 (e successivi).

Quali veicoli non possono circolare

È vietata in fascia verde la circolazione di diesel Euro 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e anche alle auto benzina fino ad Euro 5. Mentre i diesel euro 3 non possono già circolare all’interno dell’Anello Ferroviario. Inoltre, durante il blocco della circolazione, non si possono utilizzare neanche i veicoli con permesso di accesso alle Zone a Traffico Limitato (Ztl).

