Traffico in tilt sulla Roma-Fiumicino per un incidente

Mattina di traffico intenso con lunghe code sull'autostrada A91, Roma- Fiumicino, in direzione centro dove le lunghe code abituali sono ampliate dal traffico causato da un incidente avvenuto tra l'ansa del Tevere e via della Magliana. Il traffico al momento è congestionato dalla complanare commendatore Azelio Marsicola a via del Cappellaccio. Code sono presenti anche in uscita da Roma sul tratto urbano della A24 a causa di un incidente avvenuto sulla rampa di ingresso per il Grande raccordo anulare. Pertanto ci sono difficoltà di immissione in carreggiata esterna. © RIPRODUZIONE RISERVATA