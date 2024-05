Giovedì 16 Maggio 2024, 08:05

Terribile incidente ieri pomeriggio sulla strada che collega Pastena con Castro dei Volsci: un motociclista romano di 25 anni, Alessio Cerbara, è morto dopo che la sua Ducati Monster 700 si è scontrata con una Fiat Panda 4x4. Lo schianto è avvenuto in corrispondenza di una delle curve dell’area conosciuta per le celebri Grotte e per il fatto che i due Comuni si contendono i natali dell'attore Nino Manfredi. La Monster di Cerbar, residente nel quartiere Monteverde, ha impattato sulla parte anteriore destra l’utilitaria, sbalzando dalla sella il motociclista e facendolo finire sull'erba che costeggia la strada. Inutile ogni soccorso. Il personale del 118 ed i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, intervenuti sul posto, hanno fatto alzare in volo un’eliambulanza da Roma per trasferire il paziente. Ma una volta arrivata in provincia di Frosinone, il cuore del 25enne si è fermato. Alla guida della Panda c’era un pensionato di 73 anni di Pastena che ha riportato solo qualche escoriazione ma che, a scopo precauzionale considerata l’età, è stato accompagnato all’ospedale di Cassino per i controlli del caso.

E un altro incidente, per fortuna non mortale, è avvenuto quasi negli stessi istanti a Cervara di Roma.

IL SALVATAGGIO

La vittima è sempre un motociclista che, mentre percorreva una strada sterrata di montagna insieme ad altri amici, è rimasto coinvolto in un incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco anche con l’elicottero considerata la zona in cui si è verificato l’incidente difficilmente percorribile da mezzi di soccorso. Una volta individuato il ferito, il personale è stato calato sul punto esatto, e dopo averlo imbragato sulla barella è stato caricato ed elitrasportato nella vicina località di Campaegli, dove ad attenderlo c’erano gli operatori sanitari del 118 con i pompieri di Subiaco e i carabinieri. Il motociclista è stato poi trasferito in ospedale. Ha riportato diverse fratture e alcuni traumi ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

