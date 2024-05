Giovedì 16 Maggio 2024, 08:06

Acquistavano beni elettronici nei paesi comunitari senza pagare l’Iva e poi li rivendevano, con l’imposta, a prezzi stracciati. Una truffa costata alle casse dell’Unione europea e dello Stato 25 milioni di euro. Tanti sono quelli sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Roma attraverso beni mobili e immobili nella giornata di ieri. Undici invece gli imprenditori e professionisti finiti in manette per associazione a delinquere finalizzata all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e all’autoriciclaggio.

Nei loro confronti il gip del tribunale di piazzale Clodio, su richiesta degli uffici di Roma e Torino della procura europea (Eppo), ha emesso le misure cautelari degli arresti domiciliari. Per cinque di loro è arrivata anche la misura dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese e degli enti per dodici mesi. Si tratta di sette persone di Roma, Civitavecchia, Colleferro e Subiaco, due di Viterbo, una di Napoli e una di Bologna.

LE INDAGINI

A dare il via alle indagini, condotte dal primo nucleo operativo metropolitano di Roma, una richiesta di informazioni su alcuni acquisti proveniente da uno stato comunitario.

Le indagini hanno permesso di risalire all’attività illecita di un gruppo criminale (composto appunto dagli 11 indagati) che, strutturato in maniera verticista, con la partecipazione e l’aiuto di professionisti contabili, e che comunicava al suo interno con l’utilizzo di diverse tipologie di comunicazioni criptate non tracciabili, aveva costituito numerose società “cartiere”, intestate a soggetti prestanome, prive di strutture operative e di personale alle dipendenze. Le società venivano fittiziamente interposte negli acquisti di prodotti elettronici da paesi dell’Unione europea da parte di imprese nazionali, assumendosi l’integrale debito Iva, che non veniva mai versata all’Erario.

Quindi queste società “cartiere” acquistavano pc, telefoni e airpods senza Iva in ambito comunitario e li rivendevano con l’Iva, fingendo di averla pagata e facendosela quindi scontare. Immettevano poi sul mercato la merce a prezzo bassissimo e attraverso passaggi solo cartolari dei beni la facevano arrivare a società broker, sempre intestate al gruppo, che la commercializzavano a prezzi bassi rispetto a quelli di mercato. Era quindi duplice il vantaggio di queste ultime: di natura fiscale, avendo la possibilità di detrarsi indebitamente l’Iva, e di natura economica, immettendo nel mercato beni ad un prezzo più concorrenziale.

L’operazione si è sviluppata con la collaborazione di altri reparti della guardia di finanza di Reggio Emilia, Novara, Bologna, Napoli, Milano, Prato, Torino, Viterbo, Foggia e Como. Città in cui erano di stanza le società truffaldine che rivendevano i prodotti elettronici.

