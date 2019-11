Roma, blitz a Tor Bella Monaca, spaccio organizzato con turni e vedette: 20 arresti

Venti persone sono state arrestate questa mattina nel corso di una operazione antidroga eseguita dai carabinieri del Comando provinciale di Roma su disposizione del Gip del Tribunale, richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. Un articolato sodalizio criminale «dedito al traffico di cocaina tra le palazzine popolari di via Dell'Archeologia, con un giro d'affari pari a circa 200.000 euro mensili». È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca che, sotto le direttive della Dda, hanno colpito un'organizzazione strutturata con «turni», «mansioni» e «vedette».

Roma, blitz dei carabinieri a Tor Bella Monaca: tre arresti e sequestrate centinaia di dosi di droga



Come ricostruito dai carabinieri, l'organizzazione dell'attività diavveniva secondo un vero e proprio «modello aziendale con ripartizione di turni, mansioni e compiti». C'erano, secondo quanto emerso dalle indagini, «vedette che avevano sia il compito di indirizzare i clienti verso i pusher che stavano nascosti tra gli androni dei palazzi per non farsi notare sia quello di avvisarli in caso di eventuale arrivo delle forze dell'ordine» e c'erano «incaricati del rifornimento egli involucri di cocaina, una volta terminato il precedente rifornimento, nonché di raccogliere il provento dell'illecita attività di spaccio». I dettagli dell'operazione verranno resi noti nel corso di un incontro che avverrà alle ore 11.30 tra gli inquirenti e gli organi di stampa presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Roma.