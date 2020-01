Tor Bella Monaca, droga nel vano dell'ascensore: 5 pusher arrestati

Ancora un blitz a Tor Bella Monaca dei carabinieri nella piazza di spaccio di viale dell'Archeologia. Cinque pusher arrestati e droga trovata nel vano di un ascensore.



DROGA NELL'ASCENSORE -

Un 41enne italiano, già noto per i suoi precedenti e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo della presentazione: era in possesso di 19 dosi di cocaina, per un peso di circa 10 grammi e di 80 euro in contanti. Nel vano ascensore di una palazzina di via dell’Archeologia, c'era un nascondiglio utilizzato per stoccare droga: sono stati rinvenuti e sequestrati 9 involucri, contenenti circa 500 grammi di cocaina.



LA PIAZZA DI SPACCIO - Un romano, 19enne, nullafacente e con precedenti, era stato notato aggirarsi nella piazza di spaccio in via dell’Archeologia. Nelle sue tasche sono state trovate 34 dosi di cocaina, per un peso di circa 16 grammi, e 1000 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività. In serata i militari hanno arrestato due pusher stranieri, un cittadino marocchino di 36 anni e un cittadino del Bangladesh di 26, entrambi nullafacenti e con precedenti: avevano 21 dosi di cocaina del peso di circa 10 grammi e di 470 euro in contanti. Arrestato anche un 40enne romano, trovato con 12 dosi di cocaina del peso di 9 grammi circa e di 700 euro in contanti.

