Terremoto a Roma, allarme sui social network: «Spaventoso»

Terremoto a Roma, tam tam sui social network subito dopo la forte scossa delle 22.43 a est. Il terremoto, di magnitudo 3.6, è stato avvertito chiaramente dalla popolazione nei quartieri orientali, come in tutto il resto della Capitale e sino al litorale, quindi a Ostia e Fiumicino. Molte le telefonate ai vigili del fuoco e immediati i commenti sui social network. In particolare, grande paura tra gli abitanti di Ostiense, Tor Pignattara, Tiburtina e Nomentana. Segnalazioni di gente scesa in strada a Portonaccio. Questi i tweet più segnificativi che testimoniano il grande allarme suscitato dal sisma:

#Terremoto sentito in maniera netta nella zona sud-est della #Capitale. Il letto ha ballato. #Roma — Giuseppe Mustica (@MusticaG) 23 giugno 2019



Io sto sulla Tiburtina (vicino Portonaccio/stazione) e la gente è scesa pure #terremoto — Maria Giorgia Vitale (@mariagiorgiavit) 23 giugno 2019

Mi fa strano avvertire il terremoto a Roma, ho pensato subito ad epicentro in Abruzzo o Umbria con entità diversa, per fortuna sbagliavo. A Roma Sud si è avvertita distintamente e pure decisamente lunga. Da Lucano so di cosa parlo. Meglio così #Terremoto #roma — Stefano (@StefanoSarapo) 23 giugno 2019

Neonato estremamente nervoso un attimo prima del #terremoto e addormentato di botto subito dopo. Ora mio marito è convinto di avere un bambino-rileva terremoti, vabbè — Laura Fontana (@beatandlove) 23 giugno 2019

#terremoto Io vivo in provincia di Roma, vicino Tivoli , l'ho sentita un bel po' (di solito non sento molto i terremoti) — LaFede31 (@Fede3117) 23 giugno 2019

#terremoto vicino Zagarolo avvertito ad #Acilia — studio luce 54 (@scritturadiluce) 23 giugno 2019

Mi sto calmando. È stato spaventoso ma tutto ok. Sentire il #terremoto è sempre strano — Maria Giorgia Vitale (@mariagiorgiavit) 23 giugno 2019

Madonna rega che paura mi sono messa.

È stata la scossa più forte che abbia mai sentito #Terremoto — migraine (@shawnsdreams_) 23 giugno 2019

Zona settecamini i vetri hanno vibrato per circa 10 secondi nessun danno ma aspetto assestamenti #terremoto — Giovanni (@armageddon258) 23 giugno 2019

