Terremoto a Roma oggi, paura tra gli abitanti: «Il letto ha ondeggiato»

Terremoto a Roma, una scossa di magnitudo 3.4 è stata resgistrata questa sera, intorno alle 22:21 in provincia della Capitale. L'epicentro è stato localizzato dall'Ingv nel comune di Ciciliano, a circa 10 chilometri da Tivoli. Il sisma è stato avvertito è stato avvertito anche nei comuni vicini a Ciciliano, nella media valle dell'Aniene. E sono molti i commenti sui social di utenti che raccontano la loro esperienza «Si è sentito e come, anche lungo», scrive Rita su Facebook. «Roma est sentito, il letto ha ondeggiato», si legge in un altro post. Il terremoto sarebbe stato avvertito con chiarezza anche a Colonna, in provincia di Roma, il più piccolo comune dei Castelli Romani. In allerta i residenti dei comuni alle porte della Capitale tra Guidonia, Marcellina e Sant’Angelo Romano.

Ho sentito un terremoto qui a Roma confermate? — 𝒮𝒾𝓂ℴ 𝒮𝒾𝓂ℴ𝓃ℯ 𝓟𝓻𝓮𝓵𝓮𝓶𝓲ꨄ︎ 💛❤️ (@lamoreconlocchi) April 11, 2022

#terremoto sentito adesso a Roma — Corrado 🌐 (@Corrado261946) April 11, 2022