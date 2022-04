Scossa 2.9: paura a Goriano Sicoli (L'Aquila)

GORIANO SICOLI Paura ieri per una scossa di terremoto in tutto il Centro Abruzzo. La scossa, di quasi 3 gradi della scala Richter, è stata avvertita con maggiore intensità alle 14:49, dai cittadini di Goriano Sicoli. Nel Comune subequano in molti si sono riversati per strada, dato che l’epicentro si trovava appena a 2 km a Sud-Est da Goriano Sicoli.



«Ho già effettuato la ricognizione del centro storico- ha detto il sindaco Rodolfo Marganelli-, dove c’era il maggiore rischio di danni. Al momento, però, fortunatamente non se ne registrano. Ho notato che i ponteggi del campanile della Chiesa di Santa Maria Nova sembrerebbero essersi leggermente spostati. Ora è da valutare se ciò è dovuto al sisma. Certo è che lì bisognerà intervenire per una messa in sicurezza».