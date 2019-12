Termini, 24enne romano aggredito da 3 nordafricani mentre va a prendere il treno: rubata la catenina d'oro

Ennesima aggressione alla stazione Termini. L'altra notte un ragazzo romano di 24 anni è stato circondato da tre nordafricani che l'hanno spinto e picchiato per rapinarlo della catenina in oro. I tre hanno colpito il giovane con una botta allo sterno per strappargli la catenina in oro con ancora e crocefisso, mentre il ragazzo stava andando a prendere il treno. La giovane vittima si è poi ritrovata sul marciapiede intontita e dolorante. I tre sono fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce. Sul posto polizia e il 118.

Ultimo aggiornamento: 20:18

