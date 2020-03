Borghesiana, armato di una pistola giocattolo tenta di rapinare un minimarket

Prima ha acquistato una birra, è uscito e l'ha bevuta. Poi, dopo 20 minuti, è rientrato, ma stavolta era armato di una pistola giocattolo. La tentata rapina è avvenuta in un minimarket di via Rocca Cencia.

Con in mano un telefono cellulare ha effettuato una chiamata e si è avvicinato alle casse, ha estratto l'arma, risultata una fedele riproduzione in uso alle Forze di Polizia, priva di tappo rosso, e l’ha puntata contro un dipendente intimandogli di consegnargli il denaro che aveva in cassa.

Sul posto una pattuglia della Polizia di Stato e una del Reparto Volanti: il malvivente, I.A., romeno, 32 anni, è stato bloccato, e arrestato per tentata rapina aggravata.

