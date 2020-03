Roma, topi d'auto in un centro commerciale fuggono tentando di investire vigilante: presi

Hanno rotto il finestrino di una macchina parcheggiata all’interno di un centro commerciale all’Eur, rubato un giubbotto all’interno e poi hanno provano a fuggire in auto. Nella fuga, hanno cercato di investire una guardia giurata e forzato la sbarra di uscita del parcheggio, dileguandosi. Grazie alle immagini della telecamera di videosorveglianza e dalla descrizione dei testimoni, i carabinieri della stazione Eur sono riusciti ad individuare i due ladri, un 32enne cileno e un 55enne colombiano, entrambi disoccupati e con precedenti, per la rapina avvenuta lo scorso 6 febbraio nel parcheggio del centro commerciale Euroma2. Il 32enne è stato portato in carcere a Regina Coeli, mentre il 55enne è destinatario della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA