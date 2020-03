Due ragazzi di 17 e 20 anni sono stati rapinati questa notte, all'una circa, da un gruppo di giovani. L'aggressione è avvenuta in via Dandolo, a Roma. Il branco, composto da ventenni, ha accerchiato i due per rubare cellulari e i portafogli e poi è scappato. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia che hanno raccolto la testimonianza delle vittime ed hanno iniziato le indagini. © RIPRODUZIONE RISERVATA