Stuprarono una ragazza minorenne al falò di Ferragosto: tre arresti a Fiumicino

Stuprarono una coetanea a un falò la notte di Ferragosto: tre ragazzi sono stati arrestati dalla polizia di Fiumicino per violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono al Ferragosto del 2019, nel corso di un falò organizzato da una comitiva di ragazzi, in gran parte minorenni, sul litorale romano. Da quanto è emerso dalle approfondite indagini, i tre principali indagati avrebbero abusato di una loro coetanea, approfittando del fatto che aveva bevuto. All'epoca i tre erano minorenni: il Gip ha quindi disposto misure cautelari differenziate tra collocamento in comunità, obbligo di permanenza in casa e prescrizioni.

Ultimo aggiornamento: 16:40

