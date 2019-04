Sparatoria Roma, il testimone: «All'improvviso i colpi, ci siamo barricati in negozio»

«Ero qui al lavoro quando ho sentito gli spari. Ne ho sentiti chiaramente tre. Mi sono affacciato ma devo ammettere di aver avuto paura. Non mi sono allontanato da qui». A parlare è Chen, di 32 anni, che lavora in un negozio di articoli per la casa in via Flavio Stilicone, a poca distanza dal luogo della sparatoria avvenuta oggi al Quadraro, Roma.

La strada è stata chiusa dai carabinieri che stanno facendo i rilievi. I colpi hanno toccato la serranda di un tabaccaio, chiuso a quell’ora, e la vetrina della vicina edicola. Sul marciapiede si vedono i tavolini di plastica del bar, con ancora due tazzine da caffè.



Ultimo aggiornamento: 19:08

