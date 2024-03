Roma, Colli Albani: olio motore ed escrementi contro la serranda di un negozio. La titolare: «Contattateci se riconoscete quest’uomo»

«Danni materiali e malessere» così la proprietaria di un'ottica in Largo dei Colli Albani descrive i danni che le sono stati arrecati dagli ormai ripetuti atti di vandalismo di cui è vittima la sua attività. Olio motore, pece ed escrementi sono solo alcune delle cose ad essere state lanciate contro la serranda e la soglia del loro negozio. Un’azione perpetuatasi così tante volte da essere diventata una spiacevole routine nel quartiere agli albori del mattino. L’artefice delle peripezie, più volte ripreso dalle telecamere esterne dell’ottico, è un uomo sulla settantina dal volto scavato e con i capelli rasati.

Stesse azioni, stesso iter dal giugno 2023.

Stando a quanto ripreso dai filmati dell’esercizio commerciale, l’anziano accosta la sua Toyota Land Cruiser grigio scuro accanto al palazzo e si “diverte” -così ha dichiarato la proprietaria-ad imbrattarne la soglia.

L’ultimo atto vandalico eseguito dall’uomo risale proprio a stamattina; quando con in capo un cappuccio nero ha scaraventato contro l’uscio del negozio un sacco della spazzatura, che poi in contatto col pavimento è esploso lasciando vetri e liquido motore scorrere lungo il marciapiede, il muro e sulla saracinesca.

Restano ancora da chiarirsi le ragioni che abbiano condotto e che muovano tutt’ora il settantenne ad arrecare danni così gravi e frequenti alla medesima attività commerciale. Nell’attesa di rivelare l’identità dell’uomo, i proprietari lanciano un appello sui social: «Chiunque abbia per caso la sensazione di aver riconosciuto la persona in questione o abbia subito lo stesso trattamento, cortesemente si metta in contatto con noi».