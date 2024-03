Roma, aggredita in strada al Pigneto da uno straniero: «Spinta a terra, morsa e palpeggiata». Poi le urla e la fuga dell'uomo

L’aggressione alle spalle, il tentata violenza poi la fuga del malvivente. L’allarme è scattato venerdì notte in via Cristoforo Buondelmonti, al Pigneto. La vittima, come riporta il Corriere della Sera, stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. La donna, una professionista di 43 anni, stava sbloccando la bike a noleggio quando un uomo l’ha sorpresa alle spalle spingendola a terra. Una volta sull’asfalto ha continuato a ribellarsi e a gridare aiuto tra i morsi e i palleggiamenti dell’uomo. Un residente si sarebbe finalmente affacciato dalla finestra e solo a quel punto, il molestatore ha lasciato la presa.

Roma, chef aggredita e soffocata dal rapinatore al Pigneto: «Sono svenuta in strada»

Una notte da incubo: «L’inquilino che si è affacciato invece che chiamare i soccorsi, mi ha detto che la mattina seguente si sarebbe dovuto alzare presto e che sarebbe tornato a dormire», ha raccontato poi la donna. Un altro residente invece, attirato dalle grida, ha soccorso la vittima. La 43enne, in evidente stato di choc e con una ferita al labbro, è stata accompagnata al vicino ospedale Vannini. Sono infine partite le indagini: la professionista, ai carabinieri che stanno indagando ha fornito i primi elementi per risalire all’identita dell’aggressore. Si tratterebbe di uno straniero di origini africane.