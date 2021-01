Covid Roma, protesta degli studenti: dal Cavour all'Albertelli domani lezioni davanti ai licei chiusi

A lezione sì ma all'esterno delle scuole, ancora chiuse. Protesta degli studenti domani a Roma per tornare in classe. Dalle 9 si terranno una serie di lezioni en plein air davanti agli istituti superiori chiusi dopo la decisone nel Lazio del ritorno in classe il 18 gennaio, salvo ulteriori slittamenti. La Rete degli studenti medi farà un presidio simbolico davanti alla Prefettura. Poi ci saranno lezioni dei Giuristi Democratici al Brancaleone, una davanti al liceo Albertelli e un'assemblea sulla scuola del collettivo Plinio a Villa Torlonia. Davanti al liceo Cavour lezione con Marco Damilano.

