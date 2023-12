Occupazione licei a Roma, il Giorgi Woolf devastato dagli studenti

EMBED





Il liceo Giorgi Woolf, una delle scuole occupate nei giorni scorsi tra fumogeni rossi, manifesti calati dalle finestre, e bandiere della Palestina "per una nuova scuola pubblica; soldi alla scuola non alla guerra; opposizione al minuto di silenzio ipocrita del ministro Valditara, lotta per la liberazione femminile; solidarietà alla Palestina", è stato devastato dagli studenti dopo 8 giorni di occupazione. Le immagini, prese dai social, mostrano varie aree della scuola vandalizzate.