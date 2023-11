C’è la scuola che resta sempre in vetta o, almeno, sul podio e quella che, dopo anni di ottimi voti, esce anche dalla top ten. E poi ci sono istituti che, da un anno all’altro, entrano nei primi dieci e si piazzano direttamente primi. A stilare la classifica dei migliori licei è Eduscopio, il sistema creato dalla Fondazione Agnelli per consentire agli studenti di terza media di conoscere meglio le scuole del loro territorio e scegliere quella che preferiscono: entrando in eduscopio.it si trovano le classifiche in cui vengono messe a confronto le scuole superiori dell’area geografica nell’arco di 10 o 30 km e dell’indirizzo di studio prescelti, sulla base di come gli istituti preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma.