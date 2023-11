Mercoledì 22 Novembre 2023, 09:17

Quattro conferme e cinque avvicendamenti nella classifica sulle migliori scuole superiori della Capitale stilata da Eduscopio.it, portale della Fondazione Giovanni Agnelli, che dal 2014 predispone un'analisi sugli istituti secondari utile come guida per scegliere, dopo le scuole medie, l'indirizzo per i figli.

Licei, la classifica dei migliori in Italia: a Roma exploit Newton e Visconti, A Milano svetta il Casiraghi

LE CONFERME

Rispetto alla classifica dello scorso anno, rimangono in prima posizione il Righi fra i licei scientifici, il Giordano Bruno fra i Licei di Scienze Umane, il Livia Bottardi fra gli Istituti Tecnico Economici e il Sant'Orsola fra i licei Artistici. La classifica più rimaneggiata è forse quella dei Licei Classici: nel 2022 le prime tre posizioni vedevano il Giulio Cesare, poi l'Augusto e al terzo posto il Tasso. Quest'anno, la medaglia d'oro come miglior Classico la prende l'Ennio Quirino Visconti, l'argento va al Mamiani e il bronzo al Vittorio Emanuele II. Cambiano però le teste delle classifiche anche per altri istituti superiori. Per il Linguistico, l'Edoardo Amaldi scalza il Renzo Levi dalla prima posizione. Il Di Vittorio Lattanzio prende il posto del Boaga come primo classificato fra gli Istituti Tecnici Tecnologici. Cambiano anche le teste delle classifiche per i Licei Scientifici Scienze Applicate con il Newton che prende il posto del Di Vittorio Lattanzio e i Licei di Scienze Umane con l'opzione Economico-Sociale: qui è il Gassman il nuovo primo classificato invece del Da Vinci.

C'è anche una seconda classifica che Eduscopio.it stila e riguarda gli Istituti Tecnici e quelli Professionali per indice di occupazione dei loro allievi al termine del ciclo di studi. Fra gli Isituti Tecnici Economici, il primo classificato, con una percentuale di occupazione dei suoi studenti del 78%, è il Croce Aleramo. Fra i Tecnici Tecnologici, il Bachelet Einstein ha il 53% di occupati. Per i Professionali, il Vespucci, l'Elis e il Tor Carbone sono primi ex aequo con il 50% di occupati mentre il Largo Brodolini è primo con il 58% di occupati fra i Professionali Industria e Artigianato.

Fra i criteri che determinano la classifica finale, ci sono una serie di medie sulle carriere universitarie che tengono conto ovviamente delle differenze di "peso" fra i diversi esami. Insomma, se per gli Istituti Tecnici e i Professionali è l'occupazione il criterio principale per valutare la scuola, per i Licei quello che conta di più è la bravura all'università degli studenti che misura la capacità dell'istituto di fornire una adeguata preparazione.