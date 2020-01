Giornalista trovato morto a Sant'Oreste, la Procura. «È stato un evento accidentale»

Il giornalista Giuseppe Catalano è morto in seguito a un «evento accidentale». È quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia eseguita sull'uomo trovato cadavere nei giorni scorsi nei pressi della sua auto bruciata in una strada sterrata nel comune di Sant'Oreste, vicino Roma. «All'esito dei primi dati offerti dall'autopsia disposta da questo ufficio - si legge in un comunicato del procuratore di Tivoli, Francesco Menditto - risulta confermato il fatto che la morte di Giuseppe Catalano non è ascrivibile a responsabilità di terzi, ma risulta conseguenza di evento accidentale». © RIPRODUZIONE RISERVATA