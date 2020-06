I casi saranno pochi, ma il fantasma del Covid aleggia ancora sulla Capitale. Prevale la paura che la curva dei contagi possa impennarsi di nuovo. E questi sentimenti si riflettono anche sul fronte dei servizi. Non a caso l'unica attività che è ripartita è la raccolta dei rifiuti: Ama, da inizio giugno, ha portato negli impianti di trattamento e smaltimento circa 37mila tonnellate di indifferenziato, le stesse che i romani gettavano nel cassonetto prima del Covid. Tra fase 2 e fase 3 c'è stata una differenza del 20 per cento. Anche se, con minori volumi, già si registrano i primi cassonetti di traboccanti di sacchetti nella parte Nord ed Est di Roma, nonostante in città manchino i turisti e molti dipendenti pubblici e privati siano ancora in smart working. Su questo fronte, l'amministrazione di Roma Capitale è ripartita per metà: 5.500 dipendenti lavorano da casa e di fatto gli unici uffici in attività sono le Anagrafi (in funzione nel 50 per cento degli sportelli). Il resto delle pratiche si fa online.

Autobus sempre più vecchi, Covid rallenta il ricambio. Modelli elettrici lontani, ora priorità per sanificazione

Virus, gli aerei voleranno pieni, in arrivo deroghe per i bus

TANTI VEICOLI IN GIRO

L'emergenza Covid ha ridotto di poco il traffico: sfrecciano circa 900mila mezzi tra auto privati e furgoncini commerciali, non lontani dal 1,1 milioni di vetture presenti di solito nella Capitale. Soltanto la chiusura delle scuole e degli uffici evita le code alle quali la città sembra abituata. Crollato invece il numero di passeggeri su bus e metropolitane. Più in generale, per le strade della Capitale, gira circa un milione e mezzo di persone, quasi 2 milioni in meno rispetto al solito. Mentre è in forte movimento la macchina degli aiuti per superare: soltanto a Roma città si sono avute 93mila domande per ottenere il buono spesa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA