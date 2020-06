Atac, da lunedì torna il servizio dei bus notturni

Da lunedì 15 giugno tornerà alla completa normalità, in ottemperanza all'ordinanza della Regione il servizio dei bus notturni. Lunedì sarà in gran parte ridimensionata l'offerta delle linee S che nelle scorse settimane hanno fornito supporto all'utenza nelle primissime ore del mattino - precedenti l'apertura della metropolitana alle 5,30 - proprio per sopperire all'assenza dei collegamenti notturni.



on saranno più in servizio, quindi, le linee S03, S04, S05 e S06. Almeno per la settimana prossima, invece, resteranno attive S01 (Ponte Mammolo-Termini) e S02 (Anagnina-Termini). © RIPRODUZIONE RISERVATA