Roma, vende mascherine senza marchio Ce, denunciato commerciante a Casalbertone

Vendeva mascherine senza alcun marchio, inutili per la salute e quindi pericolose. Erano in bella vista vicino alla cassa. Così nella tarda serata di ieri dutante i controlli svolti per la verifica del rispetto delle prescrizioni previste dal Decreto Legge sul Covid 19 , gli agenti del commissariato Sant'Ippolito e San Lorenzo hanno notato un mini market nella zona di Casalbertone che, in contrasto con il decreto che impone la chiusura degli esercizi commerciali alle 19, era ancora aperto. I poliziotti sono entrati ed hanno anche accertato che gli ultimi scontrini presentavano l'orario di battitura delle 19.11 e 20.27. Vicino al registratore di cassa, c'era un involucro di plastica con dentro 42 mascherine di tipo chirurgico prive di marcatura della comunità europea (CE), nonché di istruzioni in lingua italiana. Alla richiesta dei poliziotti sulla provenienza della merce e della bolla di acquisto, il negoziante, un 37enne bengalese, ha dichiarato di averla ricevuta da un amico di nazionalità cinese. Il materiale è stato sequestrato e il bengalese denunciato.