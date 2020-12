Roma, Tevere in piena: vigili del fuoco mettono in sicurezza imbarcazioni sul lungotevere Arnaldo da Brescia

Dopo i temporali delle ultime ore, le squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, nucleo sommozzatori, fluviale, carro luci e funzionario di servizio, stanno intervenendo sul lungotevere Arnaldo da Brescia per l'ancoraggio e la messa in sicurezza di un'imbarcazione del dopo lavoro ferroviario e due imbarcazioni più piccole. Le copiose piogge degli ultimi giorni, hanno infatti causato la rottura degli ormeggi. L'intervento si è reso necessario per evitare lo scivolamento verso valle: le imbarcazioni vengono assicurate a dei punti fissi valutati sul posto.

