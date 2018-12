Roma, trovato morto sul Lungotevere: l'identità scoperta con le impronte digitali

E' stato identificato il cadavere trovato giovedì scorso sul Lungotevere, nella zona di largo Marzi, a Roma. I Carabinieri del Nucleo investigativo sono arrivati all'identità dell'uomo grazie alle impronte digitali. Si tratta di un 62enne, tunisino, senza fissa dimora. Il corpo era stato rinvenuto sotto un cumulo di sacchi e foglie in avanzato stato di decomposizione e con numerose ferite provocate da animali. Continuano le indagini dei Carabinieri per stabilire le esatte cause della morte. © RIPRODUZIONE RISERVATA