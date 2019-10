Roma, commerciante rapinato davanti casa e minacciato con la pistola: caccia a due banditi

Rapina a mano armata contro un commerciante che rincasava a Spinaceto con l'incasso della giornata. Due individui armati di pistola l'hanno sorpreso alle spalle. È accaduto alle 21.30 di ieri in via Padre Romualdo Formato. La vittima è un romano di 48 anni. I banditi parlavano in italiano e sono fuggiti con il borsello del commerciante: 3000 euro il bottino. Indaga la polizia.

