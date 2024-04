Svegliata in piena notte e rapinata di soldi e oro

Notte da incubo per una donna di 80 anni di Spigno Saturnia, nel sud pontino. I carabinieri del Nucleo operatvo radiomobile di Formia sono intervenuti presso un’abitazione di una donna, classe ‘44, che aveva telefonato denunciando di aver subito una rapina in piena notte.

La vittima ha raccontato ai militari che intorno all’una e un quarto è stata svegliata di soprassalto mentre dormiva profondamente e si è trovata davanti da due individui incappucciati. «L’uomo che mi teneva bloccata per le spalle indossava i quanti - ha spiegato la donna - e per poco non sono morta di paura».

Sono stati minuti di terrore. La donna ha faticato a capire cosa stesse accadendo. I due rapinatori le hanno intimato brutalmente di non urlare, di non opporre alcuna resistenza, e le hanno chiesto di consegnare soldi e gioielli.

La donna ha aperto borsa e cassetti e ha consegnato 300 euro che aveva in casa oltre a diversi monili in oro.

A quel punto i due banditi, dopo averla nuovamente minacciata, sono fuggiti, non prima di essersi fatti consegnare le chiavi dell’auto della vittima e con l’utilitaria si sono allontanati dall’abitazione di Spigno.

Immediatamente dopo la telefonata al numero unico per l’ìemergenza sono scattate le indagini e i posti di blocco nella zona. Alle 2:30 circa, l’autovettura rapinata è stata ritrovata dai carabinieri della Stazione di Scauri di Minturno, in località Penitro a Formia e nella mattinata è stata riconsegnata alla proprietaria. Dei banditi, invece, per il momento nessuna traccia.