Ostia, si fingono poliziotti per rapinare anziana, figlio immobilizzato con le fascette: caccia a 3 italiani

Fingendosi poliziotti sono riusciti a farsi aprire la porta e sono entrati in casa per fare una rapina. Si tratta di tre uomini, adesso ricercati dalla polizia, che nel pomeriggio di mercoledì hanno bussato alla porta di un'abitazione in via Maria Theodoli in zona Dragoncello, non lontano da Acilia in provincia di Roma. Dentro casa una donna anziana di 61 anni con il figlio 25enne che è stato immobilizzato dai rapinatori con le fascette di plastica. I tre hanno ispezionato l'appartamento e tentato di aprire la cassaforte senza riuscirci, poi hanno sottratto qualche oggetto in oro e sono fuggiti. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Ostia.

