Roma, era in possesso di smartphone e orologi rubati: denunciato 50enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma hanno denunciato un 51enne della Nigeria, senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di ricettazione. Durante un'attività di controllo nell'area adiacente a piazza dei Cinquecento, i militari hanno notato l'uomo aggirarsi in atteggiamento sospetto tra i passanti. L'uomo è stato trovato con 6 smartphone, 7 orologi, 2 fotocamere digitali, una carta bancomat intestata ad un'altra persona e non ha saputo fornire informazioni sulla provenienza del materiale. Gli oggetti, del valore di oltre 2mila euro, sono stati sequestrati e sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri al fine di risalire all'esatta provenienza. Al momento un solo smartphone è risultato denunciato. Era stato rubato in zona Tuscolana lo scorso 24 dicembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA