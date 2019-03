Roma, «Niente affitto a gay e animali»: annuncio choc a San Lorenzo

un caso di omofobia. A fotografare l'annuncio è stato uno studente universitario, nel cancello d’ingresso di un palazzo. Il giovane ha prima voluto sentire il proprietario dell'appartamento, che ha messo il cartello - sentendosi dire che il





Roma, gay cacciato da un taxi a Trastevere: «Fr..., scendi subito dalla mia auto». Il racconto choc



Sul caso interviene con un tweet anche la sindaca Virginia Raggi: «L'annuncio privato apparso nel quartiere San Lorenzo che esclude gay e immigrati dalla possibilità di affittare un appartamento offende tutta la città. Lascia un senso di vergogna e indignazione. Roma non accetta discriminazioni». , e poi ha fatto una segnalazione agli avvocati Ilaria Napolitano e Sara Gitto, legali della coppia gay rifiutata di recente nella discoteca Vinile in via di Libetta, all’Ostiense.Sul caso interviene con un tweet anche la sindaca Virginia Raggi:

«Stanza in condivisione con un ragazzo italiano di 28 anni. Appartamento 60 metri quadrati, euro 200 tutto compreso. No gay. No animali». L'annuncio è comparso in un cartello con la scritta affittasi a San Lorenzo. E Roma registra così ancora“no” era riservato anche agli immigrati -