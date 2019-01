Roma, droga nel sottoscala e in cantina: due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dosi di droga nascoste nel sottoscala del palazzo e in una cantina. Ieri mattina, al termine di un servizio antidroga, i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato due persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di due romani, una 41enne e un 20enne, entrambi senza occupazione, notati, durante un’attività di osservazione e pedinamento in una nota piazza di spaccio in via dell’Archeologia, mentre nascondevano un pacchetto di sigarette nel sottoscala di un complesso popolare.I carabinieri, immediatamente intervenuti, hanno fermato i due e recuperato il pacchetto che, al suo interno, conteneva una chiave e 11 dosi di cocaina. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che la chiave trovata apriva la porta di una cantina in uso ai pusher, nello stesso stabile, dove sono stati rinvenute 196 dosi di cocaina, già pronte per lo spaccio, e denaro contante, provento dell’attività illecita. La droga è stata sequestrata mentre gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.